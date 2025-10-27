'ಸೂರ್ಯ 46' ಅಲ್ಲದೆ, ರವೀನಾ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ವೆಲ್ಕಮ್ 3' ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 'ವೆಲ್ಕಮ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಭಾಗೆ. ಈ ಕಾಮಿಡಿ-ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ.
ನಟ ಸೂರ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್!
ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಸೂರ್ಯ (Suriya) ನಟನೆಯ ಮುಂಬರುವ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ಸೂರ್ಯ 46'ಕ್ಕೆ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ (Raveena Tondon) ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಟಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ.
ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಸೂರ್ಯ 46' ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರವೀನಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರದಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ನಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡವು ರವೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. "ಸದಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುವ @TandonRaveena ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು - ತಂಡ #Suriya46. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ತಮಿಳಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜಾ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿತ್ತು.
ಚಿತ್ರತಂಡವು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ #Suriya46 ಚಿತ್ರವು ಭವ್ಯವಾದ ಪೂಜಾ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ! @Suriya_offl x #VenkyAtluri ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ! ಈ ಪಯಣದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ #Trivikram ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ! 2026ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ!" ಎಂದು ಸಿತಾರಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ X ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ.
Wishing the ever-graceful @TandonRaveena a very Happy Birthday! 💫 – Team #Suriya46
So glad to have you onboard… looking forward to an amazing journey ahead! 🌟#HBDRaveenaTandon @Suriya_offl #VenkyAtluri @_mamithabaiju @realradikaa @gvprakash @vamsi84 @NimishRavi… pic.twitter.com/DUVM6xoEpv
— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) October 26, 2025
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದು, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ರವೀನಾ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್!
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಂದು ರವೀನಾ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಟಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗಳು ರಾಶಾ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 'ಮೋಹ್ರಾ' ನಟಿ ಯುವತಿಯಂತೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಲ್ಯದ ರಾಶಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳೂ ಇವೆ.
ರವೀನಾ 2004ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖಿ ದಾಂಪತ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ರಾಶಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ರವೀನಾ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಛಾಯಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ವೆಲ್ಕಮ್ 3' ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
'ಸೂರ್ಯ 46' ಅಲ್ಲದೆ, ರವೀನಾ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ವೆಲ್ಕಮ್ 3' ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ 'ವೆಲ್ಕಮ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಿಡಿ-ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ.