ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ವೀನ್ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ (Rakhi Sawant) ಅಂದರೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಹಾಡು "ಝರೂರತ್" ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಖಿ, ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಳೆಯುವ ಲೆಹೆಂಗಾ-ಚೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಖಿ, ತಾವು ಧರಿಸಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೇ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೆಲಾ ಅವರಿಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಚಿನ್ನದ ತಲೆಬಂಧ (headpiece) ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, "ನನ್ನ ತಲೆಬಂಧಕ್ಕೆ 50 ಕೋಟಿ, ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗೆ 20 ಕೋಟಿ. ನಾನು ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೆಲಾ ಥರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ!" ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಗೆ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಾಕು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಲು!
‘ನನ್ನನ್ನು ಊರ್ವಶಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಡಿ!’
ಒಬ್ಬ ಪಾಪರಾಜಿ, "ಊರ್ವಶಿ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆರಳಿದರು. "ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿದೆಯೇ? ನನ್ನನ್ನು ಬ್ರಿಟ್ನಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್, ಶಕೀರಾ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಕಿಮ್ ಕರ್ದಾಶಿಯಾನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಹಳಸಲು ಹೆಸರು ಸಿಗುತ್ತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು, ಅವರ ಹಾಡು 'ಅಬಿಡಿ ದಾಬಿಡಿ' ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು 'ದಾಬಿಡಿ ದಾಬಿಡಿ' ಆಯಿತು!" ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು. ಅವರ ಮಾತಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾದರು.
ರಾಖಿ ಹೀಗೆ ಖಡಕ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆಫ್ ಆದವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ರಾಖಿ, "ಹಾಡು ಅಷ್ಟು ಅಶುಭವಾಗಿತ್ತಾ?" ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಕತಾಳೀಯವೇ ಅಥವಾ ರಾಖಿಯ ಡ್ರಾಮಾದ ಭಾಗವೇ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದರು.
ರಾಖಿ ಮತ್ತು ಊರ್ವಶಿ ನಡುವಿನ ಈ "ಆಭರಣ ಸಮರ" ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮನರಂಜನೆ
ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೆಲಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, 'ಡಾಕು ಮಹಾರಾಜ್' ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಡೈಮಂಡ್ ವಾಚ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ರಾಖಿ ಮತ್ತು ಊರ್ವಶಿ ನಡುವಿನ ಈ "ಆಭರಣ ಸಮರ" ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಅವರ ಹೊಸ ಹಾಡು "ಝರೂರತ್" ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಹಾಡಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆಯುಷ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ನಟ ಶಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಎದುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ, ರಾಖಿ ತಮ್ಮ ಹಾಡಿಗಿಂತಲೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ಈ ಘಟನೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ರಾಖಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯ ದಿಟ್ಟತನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಅವರ ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಝಲಕ್. ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಯಾವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ!