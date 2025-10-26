ಅಮ್ಮ ರವೀನಾಗೆ 'ಹುಲಿ' ಎಂದ ರಾಶಾ ತಡಾನಿ, ನನ್ನಮ್ಮ ನನ್ನ 'ಹೀರೋ'ನೇ ಎಂದಿದ್ಯಾಕೆ?
'ಅವಳು ನನ್ನ ಹೀರೋ!' ಎಂದು ರಾಶಾ ತಡಾನಿ ಅವರು ಅಮ್ಮ ರವೀನಾ ಟಂಟನ್ಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮ್ಮನೇ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಎಂದ ರಾಶಾ ತಡಾನಿ
ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಜನ್ಮದಿನ: ಮಗಳು ರಾಶಾ ಥಡಾನಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ 'ಅವಳು ನನ್ನ ಹೀರೋ!' ಎಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಿರೀಟ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ಲ್' ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ಒಂದು ಕಾಲದ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಹ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ರಾಶಾ ಥಡಾನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 'ನೀನು ನನ್ನ ಹೀರೋ, ಟ್ರೆಂಡ್ಸೆಟ್ಟರ್!' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ರಾಶಾ ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ರವೀನಾ ಅವರ ಹಲವಾರು ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ರವೀನಾ ಅವರ ಚಿತ್ರಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು, ಐಕಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಶಾ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರವೂ ಸೇರಿವೆ.
"ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು - ಕಾಲಾತೀತ, ನಿರ್ಭೀತ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ. ಮೂಲ ಟ್ರೆಂಡ್ಸೆಟ್ಟರ್ - ಸೌಂದರ್ಯ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ. ನನ್ನ ಹೀರೋ! ನಿಮ್ಮಂತವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಾಶಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಮ್ಮ-ಮಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿವೆ.
ಕೇವಲ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಶಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಝೀ ಸಿನಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2025' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ಅಜ್ಜ ರವಿ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಅದು "ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುವಂತಹ ಕ್ಷಣ" ಎಂದು ರಾಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಐಕಾನಿಕ್ ಕ್ಷಣಗಳು. ಆದರೆ ನನಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡು ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಟಿಪ್ ಟಿಪ್ ಬರ್ಸಾ ಪಾನಿ'.
ನಾನು ಬೆಳೆದಂತೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ - ಇದು ಕೇವಲ ಹಾಡಲ್ಲ; ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದ ಸಂಕೇತ" ಎಂದು ರಾಶಾ ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಆ ಐಕಾನಿಕ್ ಹಳದಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅತಿವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿತ್ತು. 'ಹಂಗಾಮಾ ಹೋ ಗಯಾ' ಮತ್ತಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿತ್ತು - ಅದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜನಾದ ರವಿ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಅನ್ಹೋನಿ'ಯ ಹಾಡು, ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಿಂದು ಜಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಡಿಸ್ಕೋ ಹಾಡು.
ನಾನು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ನಾನು ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ ಮಾಧುರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ರವಿ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸುರಿಯುವ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಾಶಾ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವು ಮಗಳು ರಾಶಾ ಅವರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಸುಂದರ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಈ ಅಮ್ಮ-ಮಗಳ ಬಂಧವು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.