ಪರಿಣಿತಿ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಪತ್ನಿ!
ಓ ಮೈ ಗಾಡ್! ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ (Parineeti Chopra) ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು! ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, "ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಪರಿಣಿತಿ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ, ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಕೇಳಲು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯಂತೆ ಅನಿಸಿದರೂ, ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ!
ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2014ರಲ್ಲಿ, ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಖಂಡಿತಾ ಬೇಡ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ, ಬಹುಶಃ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ, ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಧಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಬೇರೆಯೇ ಕಥೆ!
ಹೌದು, ಕಾಲ ಚಕ್ರ ಉರುಳಿದಂತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ನಡುವೆ ಎಂದಿಗೂ ಇರದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ನಾಯಕ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರು. ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ನಗು, ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ರಾಘವ್ ಮನಸೋತರು, ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಣಿತಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದರು. ಇವರ ಮದುವೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಾಕ್ಷಿ. ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಿತಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ರಾಘವ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ! ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಾಯ್ತನದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಅತೀವ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಧಿಯ ಆಟ
ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಧಿಯ ಆಟ. ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಯದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಈ ಕಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. "ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದವರು ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ತಾಯ್ತನದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು.
ಮಗುವಿನ ಆಗಮನ
ಪರಿಣಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಜೋಡಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗಲಿ. ಅವರ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಗಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ. ಈ ಘಟನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿನಿದುನಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು!