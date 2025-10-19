ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು – "ಏನು ನಡೆಯಬಹುದು?" ಎಂದು. ಆದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಊಹೆಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿ, ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ-ಆಲಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ ಏನಾಯ್ತು?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Deepika Padukone) ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ (Alia Bhatt) , ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ! ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಜ! ಈ ಇಬ್ಬರು ಸುಂದರಿಯರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಾ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಬಾ! ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಘಟನೆ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಘೋಷಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು. "ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ನಟಿ?", "ಯಾರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಟ್?", "ಯಾರ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ?" ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ವಾರ್ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ನಟಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ಇದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ಆಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಇಳಿದು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು – "ಏನು ನಡೆಯಬಹುದು?" ಎಂದು. ಆದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಊಹೆಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿ, ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ನಗುತ್ತಾ, ಜೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾ, ಸೋಲನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ, ಆಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು 'ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್' (ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು) ಎಸೆದಿದ್ದು! ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ನಡೆಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ಇದೇ ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ!", "ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ
ಈ ಘಟನೆಯು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ನಟಿಯರ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕಲಾವಿದರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರು ಸುಂದರಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪಠಾಣ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ 'ರಾಕಿ ಔರ್ ರಾಣಿ ಕಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ' ಮೂಲಕ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ.