ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ರ ಸೆಮಿ-ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ರೋಮಾಂಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ (Jemimah Rodrigues) ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಭಾರತವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಜೆಮಿಮಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತಂಕದ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಹೇಳಿಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Deepika Padukone) ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಜೆಮಿಮಾ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ಶುಕ್ರವಾರ, 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಜೆಮಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ತಮ್ಮ ಆತಂಕದೊಂದಿಗಿನ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಪಡೆದ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನಟಿ ಮರು-ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ತಮ್ಮದೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುವ 'ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ನಟಿ, ಕ್ಲಿಪ್ಗೆ, "ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್" ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ದು, "ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಬಲತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ (ನಮಸ್ತೆ ಇಮೋಜಿ)."
ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಆತಂಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ:
ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದ ಜೆಮಿಮಾ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಾವು ಆತಂಕದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು, "ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲಳಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಇಡೀ ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕುಸಿತಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ:
ಜೆಮಿಮಾ ತಮ್ಮ ಆತಂಕವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುಂದುವರಿದು, "ನಾನು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೊದಲು ಸಹ ನಾನು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಇಡೀ ಸಮಯ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆತಂಕದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ನನ್ನಪ್ಪ, ಅವರು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು."
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಭಾರತದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಾಯಭಾರಿ:
'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ' ನಟಿಯ ಜೆಮಿಮಾ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರದೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ. ನಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ತಾವೇ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 'ಪಿಕು' ನಟಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ವಿಶ್ವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದಂದು, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೊದಲ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ."
ಕಾರ್ಯರಂಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ:
ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಕಾಲತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ, 'ಪಠಾನ್' ನಟಿ ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಿಂಗ್' ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಎದುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆತಂಕದಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಸ್ವತಃ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಜೆಮಿಮಾ ಅವರ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇಂತಹ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.