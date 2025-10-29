ಸೈರಸ್ ಬ್ರೋಚಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಕಾರ್ಡಿಯೋಗಿಂತ ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೈರಸ್.
ಸೈರಸ್ ಬ್ರೋಚಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯ ನಟರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ಸೈರಸ್ ಬ್ರೋಚಾ (Cyrus Broacha) ತಮ್ಮ ನೇರ ನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಕ್ರಾ', 'ದಿ ವೀಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್' ಮತ್ತು 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ OTT 2' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಸೈರಸ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈರಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರು ಕಾರ್ಡಿಯೋದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ "ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿ (strength training) ಮಾಡುವುದು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲು ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಸೈರಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಸೈರಸ್ ಬ್ರೋಚಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:
ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೈರಸ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ANI ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು (ಕಾರ್ಡಿಯೋ) ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಆ ಪದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ... ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ದೈಹಿಕ ರಚನೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಕೈಗಳು ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತವೆ, ಕಾಲುಗಳು ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತವೆ... ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತೂಕ ಎತ್ತಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಪ್ಪಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ... ಆದ್ದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ," ಎಂದು ಸೈರಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸೈರಸ್ ಅವರ ಚುರುಕು ನೋಟ:
ತಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತರಬೇತುದಾರರಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೈರಸ್ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳ ಮೇಲೆ ಲಘು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, "ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂಥರಾ ಹುಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವವನು. ನಾನು ತರಬೇತಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ... ಎಲ್ಲರೂ ನೈಜರಲ್ಲ...
ನಾನು ವಯಸ್ಸಾದ ಮನುಷ್ಯ... ನೀವು ಮೂರು ಖಾನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ (ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ)? ಅವರು ಅಷ್ಟೇನು ಉತ್ತಮ ಆಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು 20 ವರ್ಷದವರಂತೆ ಇಲ್ಲ," ಎಂದು ಸೈರಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೂವರು ದೊಡ್ಡ ಖಾನ್ಗಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಸೈರಸ್:
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಸೈರಸ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, "ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಇದು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾರುಖ್ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ತೆಳ್ಳಗಿರಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ 'ಅದ್ಭುತ' ಎಂದ ಸೈರಸ್:
ಸೈರಸ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನೂ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಿನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, "ಅಕ್ಷಯ್ (ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್) ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಆಗುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ದೇಹವನ್ನು ಸೈರಸ್ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈರಸ್ ಬ್ರೋಚಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಕಾರ್ಡಿಯೋಗಿಂತ ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿರುವ ಸೈರಸ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?