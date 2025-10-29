'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅದ್ಭುತ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್ - ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧ! ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!
ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೇ ಇದೊಂದು ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಸರಣಿ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್, ಪುಷ್ಪಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಿ ವಿತರಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿತರಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ ಆಗದಿರುವುದು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ದೇ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಓಜಿ'. ಚಿತ್ರತಂಡದ ವಿತರಣೆ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಲವೆಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿತರಕರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಮುಂದಾದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಎಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು ಎಂದರೆ, ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ವಿತರಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಅವರ 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್'
ಆದರೆ, ಈಗ ವಿಷಯ ಬದಲಾಗಿದೆ! ರಾಜಮೌಳಿ (SS Rajamouli), ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಅವರ 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್' (Baahubali- The Epic) ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಹುಬಲಿ ಸರಣಿಯ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ 3 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಮರು-ಸಂಪಾದಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಫೂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಫೂಟೇಜ್ ತಲುಪಿಸಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಅಥವಾ ಬಾಹುಬಲಿ 2 - ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣವಾಗಿದೆ.
'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್' ಭರ್ಜರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಿನದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ, ಇದು ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಟಿಸಿಎಲ್ ಚೈನೀಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿತನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅದ್ಭುತ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.