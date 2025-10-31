'ನಾನು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜಯಾ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್.

'ನಾನು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಪಾನೀಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದೆ,' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್!

ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ನಟ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (Amitabh Bachchan) ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿ 17' ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಮೋಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎರಡು ತಾರೆಗಳ ನಡುವಿನ ರಸಾಯನಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹಲವಾರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಲಘು ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ, ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರು "ಪಂಜಾಬ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಪಾನೀಯ" ಎಂದು ಕರೆಯುವದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದೆ.

ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಹೇಳಿಕೆ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ:

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ, ದಿಲ್ಜಿತ್ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೋಡ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, "ಆಪ್ನೆ ಭೀ ಸರ್ ವೋ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ವಾಲಾ ದೂಧ್ ಪೀಯಾ ಥಾ, ಮುಝೆ ಯಾದ್ ಹೈ (ನೀವು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ). ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂತರವೂ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ನಗುತ್ತಾ, "ಸರ್ ಜೋ ಖಾಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೋತಿ ಹೈ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿ, ವೋ ತೋ ಹಮ್ನೆ ಛೋಡ್ ದಿಯಾ ಥಾ (ನಾನು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ)" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕರನ್ನು ನಗೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂದಳಿಸಿ, ಸಂಚಿಕೆಯ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

ದಿಲ್ಜಿತ್ ಅವರ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ:

ಮುಂಬರುವ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ತಮ್ಮ 'ಖುದಾ ಗವಾಹ್' ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಳುಕಿಲ್ಲದ ಆಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ, "ಸರ್ ಜಮೀನ್-ಎ-ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್! ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಬಾದ್‌ಶಾಹ್ ಖಾನ್ ಹೈ. ಇಷ್ಕ್ ಮೇರಾ ಮಝಬ್, ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಮೇರಾ ಈಮಾನ್ ಹೈ." ಬಿಗ್ ಬಿ ತಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರದ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮರಳಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನಸಮೂಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತದೆ.

ದಿಲ್ಜಿತ್, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಹಾಡಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. "ನಾನಕ್ ಆದ್ ಜುಗಾದ್ ಜಿಯೋ" ಮತ್ತು ಖುದಾ ಗವಾಹ್‌ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹಿ ಹಿಟ್‌ಗಳಾದ "ಇಕ್ ಕುಡಿ" ಮತ್ತು "ಡು ಯು ನೋ" ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೋಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ.

'ಹೌಸ್ಲಾ ರಾಖ್' ನಟ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. "ನಾವು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿಯ ಬಳಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರು ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ದಯೆಯಿಂದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು, ಮತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ" ಎಂದು ದಿಲ್ಜಿತ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. "ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪಂಜಾಬಿ ಹಾಡುಗಳು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ 'ಖುದಾ ಗವಾಹ್' ತಿಳಿದಿತ್ತು." ಈ ಘಟನೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರನ್ನು ನಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ತಲೆಮಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾನು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರು ಹಿಂದೆಯೂ ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು, "ನಾನು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜಯಾ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 200 ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಪಾನೀಯ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ."

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಚಿಕೆಯು ನಗು, ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಎರಡು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮನರಂಜನಾಕಾರರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಂಪರ್ಕದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂಗೀತ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಎದುರುನೋಡಬಹುದು.