ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಪೋಸ್ಟ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಿಗ್ ಬಿ, ಸದಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (Amitabh Bachchan), ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: "ಕಾಲ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ... ವರ್ತನೆಗಳು, ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ... ಜನರು ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ... ಆಗ ಇದ್ದವರು ಈಗ ಇಲ್ಲ... ಮತ್ತು ಈಗ 'ಇರುವವರು' ಸಹ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ 'ಆಗ ಇದ್ದವರು' ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ."
ಭೂತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ
ಮುಂದುವರಿದು, ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಭೂತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: "ಆಗಿನ ವಿಷಾದಗಳು ಈಗಲೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ... ಅವು ಕೇವಲ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಶ್ರಮ. ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಿ - ಅವು ಆಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದವು."
ಬಿಗ್ ಬಿ ನಂತರ ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ತಂದೆ, ಹರಿವಂಶರಾಯ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಾಲುಗಳು ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಿಗೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಬರೆದರು: "ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ... ಅದು ಕವಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಳ. ಹಳೆಯದು ಹಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಆಲಿಸಿ... ಹೊಸದು ಹೊಸದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಹಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಲಿಸಿ..."
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು:
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 17ನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಟ ತಮ್ಮ 'ಸೆಕ್ಷನ್ 84' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿಭು ದಾಸ್ಗುಪ್ತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮರುಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಈ ನಿಗೂಢ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ.