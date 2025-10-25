- Home
- Entertainment
- Sandalwood
- ಉದ್ಯಮಿ ನಿಖಿತಾ ಕೈಹಿಡಿದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಭುವನ್ ಗೌಡ; ಯಶ್-ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಹಾಜರಿ!
ಉದ್ಯಮಿ ನಿಖಿತಾ ಕೈಹಿಡಿದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಭುವನ್ ಗೌಡ; ಯಶ್-ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಹಾಜರಿ!
ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ವರ ಭುವನ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ವಧು ನಿಖಿತಾ ಅವರು ಬೀಜ್ ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿ, ನಿಖಿತಾ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭುವನ್ ಗೌಡ- ನಿಖಿತಾ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಸ್
ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಸಿದ ಕನ್ನಡದ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸಿನಿಮಾದ ಖ್ಯಾತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ (Cinematographer) ಭುವನ್ ಗೌಡ (Bhuvan Gowda) ಅವರ ಮದುವೆ ಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭುವನ್ ಗೌಡ- ನಿಖಿತಾ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಸ್
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಯಶ್ ಅವರು 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಭುವನ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ನಿಖಿತಾ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿತ್ತು.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭುವನ್ ಗೌಡ- ನಿಖಿತಾ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಸ್
ಯಶ್ ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನವದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಯಶ್ ಮತ್ತು ಭುವನ್ ಗೌಡ ಅವರು 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭುವನ್ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭುವನ್ ಗೌಡ- ನಿಖಿತಾ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಸ್
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ಆಲಿವ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಧೋತಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದರು. ವಧು-ವರರು ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
`
ಭುವನ್ ಗೌಡ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದು, ನಿಖಿತಾ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಯೋದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭುವನ್ ಗೌಡ- ನಿಖಿತಾ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಸ್
ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ವರ ಭುವನ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ವಧು ನಿಖಿತಾ ಅವರು ಬೀಜ್ ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿ, ನಿಖಿತಾ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭುವನ್ ಗೌಡ- ನಿಖಿತಾ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಸ್
ಭುವನ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ನಿಖಿತಾ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭುವನ್ ಗೌಡ- ನಿಖಿತಾ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಸ್
ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಭುವನ್ ಗೌಡ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ 'ಉಗ್ರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭುವನ್ ಗೌಡ- ನಿಖಿತಾ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಸ್
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸಲಾರ್: ಭಾಗ 1 - ಸೀಜ್ಫೈರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗಿನ ನೀಲ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.