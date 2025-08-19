Iconic Songs: ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಹಾಡುವ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಹಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಥೆ, ನಟನೆ, ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡುಗಳಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಗೀತೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದಾಗಿಲ್ಲ, 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಹಾಡುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ 15 ಐಕಾನಿಕ್ ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಲಗ್ ಜಾ ಗಲೆ (Lag Ja Gale)
ಸಿನಿಮಾ: ವೋ ಕೌನ್ ಥಿ? (1964)
ಗಾಯಕರು: ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್
ಸಂಗೀತ: ಮದನ್ ಮೋಹನ್
ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ ತೋ ಡರ್ನಾ ಕ್ಯಾ (Pyaar Kiya To Darna Kya)
ಸಿನಿಮಾ- ಮುಘಲ್-ಎ-ಆಜಂ (1960)
ಗಾಯಕ: ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್
ಸಂಗೀತ: ನೌಶಾದ್
ಯೇ ದೋಸ್ತಿ ಹಮ್ ನಹೀಂ ತೋಡೇಂಗೆ (Yeh Dosti Hum Nahi Todenge)
ಸಿನಿಮಾ ಶೋಲೆ (1975)
ಗಾಯಕ: ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್
ಸಂಗೀತ: ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್
ಮೇರೆ ಸಪ್ನೋಂ ಕಿ ರಾಣಿ (Mere Sapnon Ki Rani)
ಸಿನಿಮಾ- ಅರಾಧನಾ (1969)
ಗಾಯಕ: ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್
ಸಂಗೀತ: ಎಸ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್
ಕಭಿ ಕಭಿ ಮೇರೆ ದಿಲ್ ಮೇಂ (Kabhi Kabhie Mere Dil Mein)
ಸಿನಿಮಾ- ಕಭಿ ಕಭಿ (1976)
ಗಾಯಕಿ: ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಮುಕೇಶ್
ಸಂಗೀತ: ಖಯ್ಯಾಮ್
ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ (Kuch Kuch Hota Hai)
ಸಿನಿಮಾ -ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ (1998)
ಗಾಯಕ: ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್, ಅಲ್ಕಾ ಯಾಗ್ನಿಕ್
ಸಂಗೀತ: ಜತಿನ್-ಲಲಿತ್
ತುಝೆ ದೇಖಾ ತೋ ಯೇ ಜಾನಾ ಸನಮ್ (Tujhe Dekha To Yeh Jaana Sanam)
ಸಿನಿಮಾ- ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೆ ಜಾಯೇಂಗೆ (1995)
ಗಾಯಕ: ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಕುಮಾರ್ ಸಾನು
ಸಂಗೀತ: ಜತಿನ್-ಲಲಿತ್
ಚಂದಾ ರೇ (Chanda Re)
ಸಿನಿಮಾ: ಸಪ್ನಯ್ (1997)
ಗಾಯಕ: ಹರಿಹರನ್, ಸಾಧನಾ ಸರ್ಗಮ್
ಸಂಗೀತ: ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್
ಏಕ್ ಲಡಕಿ ಕೋ ದೇಖಾ (Ek Ladki Ko Dekha)
ಸಿನಿಮಾ: 1942: ಎ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ (1994)
ಗಾಯಕ: ಕುಮಾರ್ ಸಾನು
ಸಂಗೀತ: ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್
ತುಮ್ ಹಿ ಹೋ (Tum Hi Ho)
ಸಿನಿಮಾ: ಆಶಿಕಿ 2 (2013)
ಗಾಯಕ: ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್
ಸಂಗೀತ: ಮಿಥೂನ್
ಓ ಮೇರೆ ದಿಲ್ ಕೆ ಚೈನ್ (O Mere Dil Ke Chain)
ಸಿನಿಮಾ: ಮೇರೆ ಜೀವನ್ ಸಾಥಿ (1972)
ಗಾಯಕ: ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್
ಸಂಗೀತ: ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್
ಜಿಂದಗೀ ಕೈಸೀ ಹೈ ಪಹೇಲಿ (Zindagi Kaisi Hai Paheli)
ಸಿನಿಮಾ: ಆನಂದ್ (1971)
ಗಾಯಕ: manna dey
ಸಂಗೀತ: ಸಲಿಲ್ ಚೌಧರಿ
ದಿಲ್ ಸೆ ರೆ (Dil Se Re)
ಸಿನಿಮಾ: ದಿಲ್ ಸೆ (1998)
ಗಾಯಕ: ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್
ಸಂಗೀತ: ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್
ರೂಪ್ ತೇರಾ ಮಸ್ತಾನಾ (Roop Tera Mastana)
ಸಿನಿಮಾ: ಅರಾಧನಾ (1969)
ಗಾಯಕ: ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್
ಸಂಗೀತ: ಎಸ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್
ಕಲ್ ಹೋ ನಾ ಹೋ (Kal Ho Naa Ho)
ಸಿನಿಮಾ: ಕಲ್ ಹೋ ನಾ ಹೋ (2003)
ಗಾಯಕ: ಸೋನು ನಿಗಮ್
ಸಂಗೀತ: ಶಂಕರ್-ಎಹ್ಸಾನ್-ಲಾಯ್