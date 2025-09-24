ಅನೇಕ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಇ-ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಪೂರ್ಣ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಂತಹ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ITR) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ITR ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ITR ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ, ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ITR-1, ITR-2 ಫಾರ್ಮ್ನಂತಹ ITR ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಾಗಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ (Tax Payers) ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮರುಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಂದು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಇದೊಂದು ಏಕೈಕ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಟಿಆರ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಐಟಿಆರ್ಗಳಾದ ಐಟಿಆರ್-1 ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್-4 ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಐಟಿಆರ್-2 ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್-3 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 7.57 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಟಿಆರ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸೆ.16ರ ಬಳಿಕ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲವರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 6.87 ಕೋಟಿ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 5.01 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 1.86 ಕೋಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇ-ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ: ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಹೊರತು ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು: ತೆರಿಗೆದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳು: ವಿಭಾಗ 245(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದು.
ಪ್ಯಾನ್–ಆಧಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು : ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಪ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಮನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್ ವಾಧ್ವಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, “ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಟಿಡಿಎಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಉಂಟಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ 0.5% ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಯಮಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯ 10% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುವುದು ವಿಳಂಬ ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಹಿತ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಇ-ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ/ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:
“ಮರುಪಾವತಿ” ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ
ನೀವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ CPC ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು: 1800 103 ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 0025, 1800 419 0025, +91-80-46122000 & +91-80-61464700 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ... https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/fo-greivance/submit/ormlanding
