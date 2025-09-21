ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, 'ಇಂಗ್ರಾಮ್' ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ 1915 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (PM Narendra Modi) ಇದಾಗಲೇ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. GST ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಔಷಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದಿನೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. GST 2.0 ನಾಳೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, GST ಇಲಾಖೆಯು ಇಂದಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ದರಗಳ ನಡುವೆ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಬರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೀಗೆ...
ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರೂ... ಎನ್ನೋ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಆಲಿಸಲು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ "ಇಂಗ್ರಾಮ್" ಪೋರ್ಟಲ್ (https://consumerhelpline.gov.in) ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನೀವು ಇಲಾಖೆಯು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡವನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜನರು ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1915 ಗೆ ಸಹ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಂತರವೇ ಬಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ
ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಂಕಗಳು, ದರಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 'INGRAM' (ಸಮಗ್ರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ) ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ, ಮೀಸಲಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಗವು ವಾಹನಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, FMCG (ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು) ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಉಪ-ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ GST-ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ದೂರಿನ ಬಳಿಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
- ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ AC ಗಳು (ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು)/STO ಗಳು (ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು) ಜೊತೆಗೆ, GST ದರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (DC ಗಳು), ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, ತೆರಿಗೆ ದರಗಳ ಕಡಿತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ (CBIC) ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಎಲ್ಲಾ JC (ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತೆರಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಂಧುಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
