ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 20,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದರೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಷ್ ಇರುವುದೇ ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ಭಾರಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೇ. 45 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಳಿಯಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ (black money) ಮಾಡಿದವರು ಆ ಹಣವನ್ನು ವೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕ್ಯಾಷ್ಲೆಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಕಪ್ಪುಹಣ ಮಾಡುವ ಕುಳಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ! ಇದು ಕಾನೂನು ನೀಡಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೂ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾಷ್ ಇದ್ದರೇನೇ ಖುಷಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ (cash transaction) ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳು ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ? ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ಮಿತಿ ಏನು? ದಂಡ ಏನು? ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು:
ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 271DD ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬಾರದು. ಅಂದರೆ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಷ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ನೀಡಿದ ನಗದು ಮೊತ್ತದಷ್ಟೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನಗದು ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 269SS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು 20 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 271DD ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಖಾತೆ ಪಾವತಿದಾರರ ಚೆಕ್ಗಳು, ಖಾತೆ ಪಾವತಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ NEFT, RTGS, UPI, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ:
- ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ).
- ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಗಮ.
- ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ, 2013 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 2(45) ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿ.
- ಯಾವುದೇ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಘ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುಂಪು, ಸಂಘಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು).
- ಪಾವತಿದಾರ ಮತ್ತು ಪಾವತಿದಾರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೃಷಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೆಕ್ಷನ್ 269ST ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ...
ಸೆಕ್ಷನ್ 269ST ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ (2,00,000 ರೂಪಾಯಿ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೆಕ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದೇ ಮೊತ್ತದ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತೀರಿ.
