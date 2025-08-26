ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದ ಕರಡು ಸೂಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳು ಶೇ.1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದವು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 849 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 255 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು.
ಮುಂಬೈ (ಆ.26): ಭಾರತೀಯ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಕರಡು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಶೇ. 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದವು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 849.37 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ. 1.04 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 80,786.54 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 255.70 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ. 1.02 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 24,712.05 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಡಾ. ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು.
ಕುಸಿತದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
1) ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದ ಕಳವಳಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಮೆರಿಕ ಕರಡು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು "ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ" ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಮೆಹ್ತಾ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಂಶೋಧನೆ) ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಾಪ್ಸೆ, "ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ 50 ಪ್ರತಿಶತ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕದ ಸುತ್ತ ನಿಫ್ಟಿ 'ವಾಲ್ ಆಫ್ ವರಿ'ಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ USD 86.5 ಬಿಲಿಯನ್ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2) ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು: ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು, ಆದರೆ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದವು, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.
3) ಎಫ್ಐಐ ಮಾರಾಟ: ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಎಫ್ಐಐಗಳು) ಸೋಮವಾರ ರೂ. 2,466.24 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಫ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನಿರಂತರ ಹೊರಹರಿವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
4) ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ರೂಪಾಯಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆ ಮಂಗಳವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ 22 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 87.78 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆಮದುದಾರರಿಂದ ಬಲವಾದ ಡಾಲರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ದೇಶೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ತೂಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಡೀಲರ್ಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5) ಚಂಚಲತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಯ ಅಳತೆಯಾದ ಇಂಡಿಯಾ VIX, ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 12.38 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.