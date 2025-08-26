ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 50% ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ರಫ್ತು ವಲಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಜವಳಿ, ಔಷಧಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 50% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಗೃಹ ಭದ್ರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ 25% ತೆರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25% ದಂಡ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 12:01 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಈ ತೆರಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ವಲಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ
ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಜವಳಿ, ಔಷಧಿಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತದ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 'ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು' ವಿದೇಶಿ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಟ್ರಂಪ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಈ ತೆರಿಗೆ ಏರಿಕೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, 'ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕರು, ರೈತರು, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿವೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯುರೋಪ್, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದತ್ತ ತಿರುಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ 50% ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಇದು ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೂ, ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ.