TCS share price H-1B Visa Rule Changesಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS) ಷೇರುಗಳು 52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿವೆ. ಹೊಸ H-1B ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳ ಘೋಷಣೆಯು ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಮುಂಬೈ(ಸೆ.25): ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಲಿಸ್ಟೆಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (TCS) ಷೇರುಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರ ಗುರುವಾರ 52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿವೆ. ಕಳೆದ 52 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರೋದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ H-1B ವೀಸಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುಮಾರು ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬುಧವಾರ 30 ದಿನಗಳ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಟಿಸಿಎಸ್ ಷೇರು ₹4,494 ರಷ್ಟು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇದು 35% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎನಿಸಿದೆ. HCLTech 27% ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
3090ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಮೂವಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ
ಷೇರುಗಳು ಅದರ 50-ದಿನಗಳ ಮೂವಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ (DMA) ₹3,090 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮೂವಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಚಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, TCS ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (RSI) 32 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದೆ. RSI 30 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ "ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾದ" ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು, ಜೆಪಿ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಟಿಸಿಎಸ್ ಅನ್ನು 'ಓವರ್ವೇಟ್' ಆಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆ ಗುರಿಯನ್ನು ₹3,800 ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಆಗ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಟಿಸಿಎಸ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೆಲೆ-ಗಳಿಕೆಯ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ 19.7x ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
ಟಿಸಿಎಸ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿ ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2026 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೆಪಿ ಮೋರ್ಗನ್ ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ.
TCS ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ 52 ವಿಶ್ಲೇಷಕರಲ್ಲಿ, 33 ಜನರು ಇನ್ನೂ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ "ಖರೀದಿ" ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, 13 ಜನರು "ಹೋಲ್ಡ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರು ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ "ಮಾರಾಟ" ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಷೇರುಗಳು ಈಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ₹2,850 ಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಗುರಿಯ ಹತ್ತಿರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ, ನಂತರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ₹2,620 ರ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟಿಸಿಎಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 2.55 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ₹ 2,958 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡವು.