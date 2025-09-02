ಟಿಸಿಎಸ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇ. 4.5 ರಿಂದ 7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ತೋರಿದವರಿಗೆ ಶೇ. 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.2): ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶೇ. 4.5 ರಿಂದ 7 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದದವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಟಿಸಿಎಸ್‌ನ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಚಕ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ; ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾತಾವರಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಸುಮಾರು 80% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಜೂನಿಯರ್-ಟು-ಮಿಡ್-ಲೆವೆಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನವರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. C3A ವರೆಗಿನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಾನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಹ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಲೀಸ್‌ಗೆ ಜಾಗ ಪಡೆದ ಟಿಸಿಎಸ್‌, ತಿಂಗಳಿಗೆ 9.31 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ!
ಟಿಸಿಎಸ್‌, ವಿಪ್ರೋ ಇವರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ.. ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪಡೆದ ಟೆಕ್‌ ಕಂಪನಿ ಸಿಇಒ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೋಹಿತ್‌ ಜೋಶಿ!
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಅಡಚಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 12,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇದು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮವು ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಡೊಮೇನ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2026 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದವರೆಗೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2026) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

 