ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಭೋಗ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೌಲ್ಯ ₹2,130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.27): ಐಟಿ ದಿಗ್ಗಜ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (TCS) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಜಾಗವನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹2,130 ಕೋಟಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನ 360 ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟವರ್ಸ್ 5A ಮತ್ತು 5B ಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆಯು ಟವರ್ 5A ನಲ್ಲಿ 6.8 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಮತ್ತು ಟವರ್ 5B ನಲ್ಲಿ 7.2 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ₹66.5 ದರದಲ್ಲಿ ₹9.31 ಕೋಟಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. TCS ₹112 ಕೋಟಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ತಿಯ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿರುವ ಲ್ಯಾಬ್ಜೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನೊಂದಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಹೊರಹರಿವು ಸುಮಾರು ₹ 2,130 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನಂತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿತು, ಇದು 1.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚೇರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ₹15.96 ಕೋಟಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಟಿಸಿಎಸ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"2025 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದವು, 2024 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣವು 189% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ದೊಡ್ಡ-ಸ್ವರೂಪದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ." ನೈಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕ- ಸಂಶೋಧನೆ ವಿವೇಕ್ ರಥಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2025 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಚೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ವಿಸ್ತರಣೆ-ನೇತೃತ್ವದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. "ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಚೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಸುಮಾರು 50% ರಷ್ಟು ಟಾಪ್ 10 ವಹಿವಾಟುಗಳು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ" ಎಂದು ರಥಿ ಹೇಳಿದರು.
ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, TCS ಗುತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನೆಲ ಮತ್ತು ಏಳು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಂತ 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ, ಆದರೆ 8 ರಿಂದ 13 ನೇ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಂತ 2 ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಗೋಪುರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೇಡ್-ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳ ದೈತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. TCS ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ಜೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಟಿಸಿಎಸ್ ವಜಾಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪರಿಣಾಮ
ಟಿಸಿಎಸ್ 2026 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 2% ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಇದು 12,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾರತದ ಆಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ದೇಶದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಐಟಿ ವಲಯದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಅಲೆಯು ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬರಬಹುದೆಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
TCS ನಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ, ಟಿಸಿಎಸ್ ಚೆನ್ನೈನ ಓಜೋನ್ ಟೆಕ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 6.3 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಜಾಗವನ್ನು ₹2.8 ಕೋಟಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ನವಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಏಳು ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 15, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಟಿಸಿಎಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹಣಕಾಸು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10.18 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾಸಿಕ ₹4.3 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವು ಪ್ಯಾರಡೈಮ್ ರಾಜಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 18 ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವು ಐದು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗಳು, ಒಂದು ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಮತ್ತು 18 ಕಚೇರಿ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.