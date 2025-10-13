LG Electronics IPO: ₹30 Cr Firm Bids for ₹748 Cr Shares Gets Allotment ಕೇವಲ ₹30.16 ಕೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ವಿನ್ರೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎಲ್‌ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐಪಿಒದಲ್ಲಿ ₹748.5 ಕೋಟಿಯ ಬೃಹತ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು.&nbsp;

ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.13): ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (ಬಿಎಸ್ಇ) ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅದರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ವಿನ್ರೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್‌ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐಪಿಒದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇರೆಯದೇ ಇದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಐಪಿಒ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಲ್‌ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ 65.65 ಲಕ್ಷ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹1,140 ಬೆಲೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ ₹748.5 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅರ್ಹ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡರ್ (QIB) ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ವಿನ್ರೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‌ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬರೀ 30.16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ತನ್ನ ಇಡೀ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ 30.16 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, 748.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಎಲ್‌ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಷೇರಿಗೆ ಬಿಡ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು.

"ಓವರ್‌ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು SEBI (LODR) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 30(4)(i)(c)(2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಿತಿ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತದ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಿನ್ರೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ತನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಿಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್‌ಜಿ ಷೇರು!

ಕಂಪನಿಯು ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿನ್ರೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್‌ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ 37,482 ಷೇರುಗಳನ್ನು ತಲಾ ₹1,140 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹4.27 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿನ್ರೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ತನ್ನ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸೆಬಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಹ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂರು ದಿನಗಳ LG ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ IPO ಒಟ್ಟು ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ 54 ಪಟ್ಟು ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ₹11,607 ಕೋಟಿಗಳ ಇಶ್ಯೂ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹4.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ IPO ಆಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ವಿನ್ರೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಷೇರುಗಳು ₹244.45 ಕ್ಕೆ 5% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಬಿಎಸ್‌ಇಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು "XT" ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತವೆ, ಇದು "ಟಿ" (ಟ್ರೇಡ್-ಟು-ಟ್ರೇಡ್) ಗುಂಪಿನ ಉಪ-ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ದಿನದೊಳಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 