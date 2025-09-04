ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾ? ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು GST ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸೆ.22ರಿಂದ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತೆ ಬಹುತೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ದರಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದ್ಯಾ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್?
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇದರ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ಯಾ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳ ದರಗಳು, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿರುವುದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ವಜ್ರಗಳ ಮೇಲೆ. ಇವುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರನ್ನು ಕಾಡುವುದು ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ GST ದರ ಇದೆ. ಅದು ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ದರವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.
ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ
ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಇಂದಿನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಇಂದಿನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 9,795 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 10 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 97,950 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುವುದಾದರೆ, 97,950 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ. ಅದು 2,937 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ 9,795 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು GST ಎಂದರೆ 490 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಕೊಳ್ಳುವ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಆಭರಣದ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷದ 11 ಸಾವಿರದ 172 ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವುದು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕತ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ (Gold Coin) ಇತ್ಯಾದಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಶೇ. 3 ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಂಡರೂ ಶೇ. 3 ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ.
