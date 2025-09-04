ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೆ.22 ರಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ.ಆದರೆ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಶೇ. 40ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೀಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿದೆ
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.4): ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಮಂಡಳಿಯು ವಿವಿಧ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಗರೇಟ್, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಜಗಿಯುವ ತಂಬಾಕಿನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ 40% ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಇದರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತನ್ನ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಬೀಡಿ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
ಈ ಹಿಂದೆ ಬೀಡಿಗಳಿಗೆ 28% ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ದರವನ್ನು 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬೀಡಿ ಸುತ್ತಲು ಬಳಸುವ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು 18% ರಿಂದ ಕೇವಲ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬೀಡಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ಏಕೆ?
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬೀಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ಜನರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 49.82 ಲಕ್ಷ ನೋಂದಾಯಿತ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀಡಿ ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲಿ 90% ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಕೆಲಸಗಳು, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಯ ಸುತ್ತ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ವೇತನವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಬೀಡಿ ತಯಾರಿಕೆಯು ನಗದು ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2010–11ರಲ್ಲಿ, ಬೀಡಿ ಕೆಲಸಗಾರನೊಬ್ಬ ಸರಾಸರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗಳಿಸುವ ಕೇವಲ 17% ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 1,000 ಬೀಡಿಗಳಿಗೆ ₹150 ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 400–700 ಬೀಡಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೀಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕಠಿಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಗ್ಗದ ಬೀಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಬೀಡಿ ಸುತ್ತಲು ಬಳಸುವ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ಅರಣ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೀಡಿ ತಯಾರಕರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅರಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆ ಆಧಾರಿತ ರೋಲರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಬೀಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಈ ಕ್ರಮವು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಬೀಡಿ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.