ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅ.10): ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿತ ಮಧ್ಯಮ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಏರ್-ಟು-ಏರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ (AMRAAM) ವಿತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಶುಕ್ರವಾರ ದೃಢವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು 'ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾರ್ಪಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸುಧಾರಿತ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಏರ್-ಟು-ಏರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ (AMRAAM) ವಿತರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೇವಲ 'ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ' ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ವಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದ ಪಟ್ಟಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ AIM-120 AMRAAM ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಹೊಸ ವಿತರಣೆಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಪ್ಪಂದವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ AMRAAM ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದವು, ಇದು F-16 ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರದಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ.