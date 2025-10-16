Trump Trolled for New Leader Every Year Comment Calls India Iran ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.16): ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾತಿನ ವೇಳೆ ಭಾರತವನ್ನು ಅದ್ಭುತ ದೇಶ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಧು ಹೇಳಿದ್ದರು. 'ನಾನು ಭಾರತವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತ ಅದ್ಭುತ ದೇಶ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಾಯಕ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಓವಲ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ನಾಯಕರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ವಾಸ್ತವ ಬೇರೆಯದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 2014ರಿಂದಲೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
1947ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉದಯವಾದಾಗಿನ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 29 ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚರಿ ಏನೆಂದರೆ, 1993ರ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 12 ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣ, ಮಿಲಿಟರಿ ದಂಗೆಗಳು, ಬಲವಂತದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಥವಾ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಿಯಾಖತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನೂರುಲ್ ಅಮೀನ್ 1971 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ 2024 ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ಇರಾನ್ ಎಂದುಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ "ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು" ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಭಾರತವನ್ನು "ಇರಾನ್" ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಸುಂಕಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ, ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಇರಾನ್ ಎಂದುಕೊಂಡು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾದರು.
"ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ," ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ಸಹ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸುಂಕಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು, 'ನೀವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ನಾವು ಎರಡು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದರೆ "ಶೇಕಡಾ 200 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ" ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ."24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅದು ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.