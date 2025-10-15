Pak Afghan temporary ceasefire: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಗಡಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತಾಲಿಬಾನ್ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಬಂದಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಡಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಈಗ ನಿಂತಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದ ಗಡಿ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾವುನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿತು.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಬಿಯುಲ್ಲಾ ಮುಜಾಹಿದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ತಾರ ಜಬಿಯುಲ್ಲಾ ಮುಜಾಹಿದ್ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕದನ ವಿರಾಮವು ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕದನ ವಿರಾಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಗಡಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಫ್ಘಾನ್ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ:

Related Articles

Related image1
ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ: ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅಸಮಾಧಾನ
Related image2
ಒಂದಿಂಚು ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಫ್ಘನ್ ವಾಯುನೆಲೆ ಮರಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ತಿರುಗೇಟು

ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಫಘಾನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿ (FO) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಆದರೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು FO ಹೇಳಿದೆ.

ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ:

ಕಂದಹಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ತಾಲಿಬಾನ್ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ನಿಖರವಾದ ವಾಯುದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ, ಇಂಟರ್-ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್ (ISPR) ಪ್ರಕಾರ, ಅಫ್ಘಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, 23 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 29 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಂದಹಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಬೂಲ್‌ ತಾಲಿಬಾನ್ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿ :

ಪಿಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯು ಕಂದಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಾಲಿಬಾನ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮತ್ತು 8 ಮತ್ತು ಗಡಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮತ್ತು 6 ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ನಾಗರಿಕರಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಗಡಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ನಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ:

ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಕ್ರಮ ಬಂದಿದೆ. ISPR ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ಸ್ಪಿನ್ ಬೋಲ್ಡಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯು ಅದನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿತು. ಸರಿಸುಮಾರು 15–20 ದಾಳಿಕೋರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.

ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಏನು ಹೇಳಿದೆ?

ಅಫ್ಘಾನ್ ಕಡೆಯವರು ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು 'ಪ್ರತೀಕಾರ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪದೇ ಪದೇ ಆರೋಪಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಕಾಬೂಲ್ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಬೂಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.'