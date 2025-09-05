ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿರಂತರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪುಟಿನ್ ಕಟುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Putin criticizes Trump colonial mindset India China tariffs: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಯುಗ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸುಮಾರು 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು. ಅವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ನಾವು ಅಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ಈ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು' ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (SCO) ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಕಾರಣ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 25 ರಿಂದ 50 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪುಟಿನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಚೀನಾ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿತ್ತು.
ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಭವಿಷ್ಯವಿರಲಿ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಂದು CNBC ಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.