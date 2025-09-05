ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ನೀತಿಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಸೆ.5): ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜೇಕ್ ಸುಲ್ಲಿವನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ನೀತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಬ ಏಕಮುಖೀ ನೀತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಬಂಧವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಸೀಮಿತ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಪ್ರಸರಣದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಸಹಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ:
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕಗಳು, ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ನವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಕ್ಷೀಣತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅವಮಾನವೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಜೇಕ್ ಸುಲ್ಲಿವನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (SCO) ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆಯು ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.