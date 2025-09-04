ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ 7 ವಿಮಾನಗಳು ಪತನಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ನಕಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷ: X ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 7-10 ಮೇ ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ರಫೇಲ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ವಿಮಾನಗಳು ಪತನಗೊಂಡ ನಂತರ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕರೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು AI ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ..
ನಕಲಿ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, 'ಈ ಘಟನೆ (ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ) ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ದುಸ್ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿನಾಶ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು 7 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಮೂರು ರಫೇಲ್ಗಳು, ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ವಿಮಾನ, 1 ಮಿಗ್ 29 ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?
ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 26 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಮೇ 7 ರ ರಾತ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳು ವಾಯುದಾಳಿಯಿಂದ ನಾಶವಾದವು. ಇದರ ನಂತರ, ಮೇ 10 ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಅದರ ಅನೇಕ ವಾಯುನೆಲೆಗಳು ನಾಶವಾದವು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಪಿ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.