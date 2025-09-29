PoK Protests Demand Azaadi from Pakistan ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ (ಪಿಒಕೆ), ಅವಾಮಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯು ದಶಕಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.29): ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಶಾಂತಿಯ ಅಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅದರ ಆಡಳಿತದ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅವಾಮಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ (ಎಎಸಿ) ಸೋಮವಾರ ಪಿಒಕೆಯಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ "ಶಟರ್-ಡೌನ್ ಮತ್ತು ವೀಲ್-ಜಾಮ್" ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿತು. ದಶಕಗಳ ಪಿಒಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಶೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಿಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದರು, ಅಮೆರಿಕ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಲಸೆಗಾರರು ಸಹ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಆಜಾದಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಲವಂತದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಳವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿವೆ.
ಪಿಒಕೆಯಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪಿಒಕೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಎಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಎಎಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಶೌಕತ್ ನವಾಜ್ ಮಿರ್ ಮುಜಫರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, 70 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ." ಸರ್ಕಾರದ ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಲಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಿರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪಿಒಕೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಎಸಿ 38 ಅಂಶಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ 12 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು AAC ವಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರು ಮಾತುಕತೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹಿಟ್ಟಿನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಬೇಕು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭರಿಸಲಾಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ನೀಡಬೇಕು
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಡಾನ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ (ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ) ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧೀನ ಶಾಸನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಜನರು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡವು" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಮಾತುಕತೆ ತಂಡವು ಗಣ್ಯ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು 12 ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವವರೆಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.