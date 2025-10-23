Israel US relations tension :ಗಾಜಾ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುರಿಯುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು, 'ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಲಾಮರಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಮಾಸ್ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜೆರುಸಲೆಂ, (ಅ.23): ಗಾಜಾ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿಯುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು, 'ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ನಾವು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಲಾಮರಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22) ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರೂ, ನೆತನ್ಯಾಹು ಅಮೆರಿಕದ 'ನಿಯಂತ್ರಣ' ಆರೋಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಗಾಜಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಪಾಯ:
ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಾಜಾ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಒಪ್ಪಂದದ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಹಮಾಸ್ನ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ, ಗಾಜಾ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ನೆತನ್ಯಾಹು ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಹುದು, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 'ಹಮಾಸ್ನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ' ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಲಾಮವಲ್ಲ:
ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಲಾಮ ಅಥವಾ ಅಧೀನ ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಸಂಬದ್ಧವೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಕೆಲವರು ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಸಂಬದ್ಧ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬಲವಾದ ಪಾಲುದಾರರು ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದರು.
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬಲಪಂಥೀಯ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು 'ಹಮಾಸ್ಗೆ ಶರಣಾಗುವಿಕೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ನಾಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ:
ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಶುಕ್ರವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24) ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ 68,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯರ್ ಸಾವು ಮಾನವೀಯ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಮಾಸ್ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ತುರ್ಕಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನೆತನ್ಯಾಹು ವಿರೋಧವಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರೂ, ನೆತನ್ಯಾಹುವಿನ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಗಾಜಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.