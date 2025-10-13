ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಐದು ವಾರಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ H3N2 ವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಯು, ಮುಂಬರುವ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ.
ಟೋಕಿಯೊ: ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂ (ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ) ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಉಲ್ಬಣವು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಜಪಾನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ (MHLW) ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 3,000 ಅಧಿಕೃತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 6,013 ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 2 ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ, ಅಧಿಕೃತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮಿತಿ ಮೀರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ದಿನಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒತ್ತಡ, ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಜಪಾನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಸುಮಾರು ಐದು ವಾರಗಳ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಕಿನಾವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 12.18 ರೋಗಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಟೋಕಿಯೊ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 4,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಜ್ವರದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 47 ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ 28 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೋಕಿಯೊ, ಒಕಿನಾವಾ ಮತ್ತು ಕಾಗೋಶಿಮಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 135 ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು
ಹೊಕ್ಕೈಡೊದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಯೊಕೊ ತ್ಸುಕಮೊಟೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಜ್ವರ ಋತುವಿನ ಮುಂಚಿತ ಪ್ರಾರಂಭವು ವೈರಸ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸೂಚನೆ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಅವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು:
- ತಕ್ಷಣ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
- ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು
- ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು
- ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸೇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು
ವೃದ್ಧರು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿಗೆ ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಪಾಯದ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಲಸಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ,” ಎಂದು ತ್ಸುಕಮೊಟೊ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಜಪಾನ್ನ ವೈರಸ್ H3N2 ತಳಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲವೇ ಜ್ವರದ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಲವಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗಿನ ತಂಪಾದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ವಿರುದ್ಧದ ಲಸಿಕೆಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಆದರೆ ದಟ್ಟ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಸೋಂಕು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಜ್ಞರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
- ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಐದು ವಾರಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ.
- 6,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿ, ಒಕಿನಾವಾ ಮತ್ತು ಟೋಕಿಯೊ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು.
- ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ.
- ಮುಂಚಿತ ಲಸಿಕೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ.
- ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ.