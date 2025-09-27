Period Stain Removal: ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭಾರೀ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು, ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಂಪೂನ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ಎಷ್ಟೇ ಅನುಕೂಲಕರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಂಟ್, ಪೆಟಿಕೋಟ್ಗಳು, ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ಕಲೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಅವು ಕಲೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು 50 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸಿಕ ಋತುಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಲೆಗಳು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭಾರೀ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನೋಡೋಣ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
ಕಲೆಗಳಾದರೆ ಕೆಲವರು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೊಂಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬಟ್ಟೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೊದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲು ಕಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸುತ್ತದೆ. ಕಲೆಯ ಗುರುತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಜ್ಜಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ. ನಂತರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ. ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನ್ ರಿಮೂವರ್ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನ್ ರಿಮೂವರ್
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಣಗಬಹುದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಸ್ಟೇನ್ ರಿಮೂವರ್ (Stain remover)ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಜಿ 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಕೊನೆಗೆ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕುಳಿತಾಗ ತಿಳಿಯದೆ ಕಲೆಗಳು ಅಂಟುತ್ತವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ನಂತರ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ . ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಬಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ.
ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಲೇಸ್ ಬಟ್ಟೆಯಾದ್ರೆ
ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಲೇಸ್ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಜ್ಜಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ. ಇದು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನರ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.