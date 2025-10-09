- Home
- ಯುಪಿಐನಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಸ್, ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನ 'ಕ್ರಶ್' ಆದ ಮಹಿಳೆ: ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು
Woman Shares Cab Story: ಈ ಘಟನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ
ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ರೈಡಿಂಗ್ ನಂತರ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಟಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಮಹಿಳೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ
ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಚಾಲಕನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಪ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಚಾಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ನಂತರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಳು. ಆದರೆ ಚಾಲಕ ಪೇಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ
ಈ ಘಟನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ
ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಪೇಟಿಎಂ ಯುಪಿಐ ಐಡಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕೇ?
ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.