Snake Bite: ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಎನಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ: ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಯಾವ ಟೈಂನಲ್ಲಾದರೂ ವೈರಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಮಾನದಂಡವಿಲ್ಲ. ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಎನಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫೋಟೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಸಹ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಹಲವು ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಹಾವು ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಚಪ್ಪಲಿಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದಂತೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಕೋಪದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕು.
ತನ್ನ ವಿಷವನ್ನು ಚಪ್ಪಲಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಹಾವು
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ 19 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಹಾವು ಮನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಹಾವನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಾರೆ. ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಾ. ಶೀತಲ್ ಯಾದವ್ @Sheetal2242 ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅವರು "ಹಾವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಹಾವು
ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾವಿನ ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಹಾವೊಂದು ಪುಂಗಿ ನಾದಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾವಿನ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಕೂಡ ನಗುತ್ತೀರಿ.
ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಹಾವು
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಹಾವಾಡಿಗನ ಪುಂಗಿ ನಾದಕ್ಕೆ ಹಾವು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾವಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೀಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಹಾವು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಪುಂಗಿ ನುಡಿಸುವ ಹಾವಾಡಿಗನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಜನ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರ ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಾವಿನ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ