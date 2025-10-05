ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹಡಿ, ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ₹1.5 ಕೋಟಿಯ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಹಣ ತಾನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್, ಸುಖ ಸಂಸಾರವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಕೆ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ₹1.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ, ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಜಾಹ್ನವಿಯೇ ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಶೇ.90 ಹಣ ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ. 60 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಭಾರೀ ಒತ್ತಡ:
ಅಶ್ವವೇಗ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹಡಿ ಅವರು, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಹಠವಿಡಿದರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ 2 ವರ್ಷ ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದವು. ಮಗನನ್ನು ಸಕಲೇಶಪುರಕ್ಕೆ ಓದಲು ಕಳಿಸಿ, ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆವು.
ನನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು
2016ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲವೂ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಹಠವಿಡಿದರು. ಆಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಆಗ ನನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಕೆಲಸವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲಾಗದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 3-4 ಬಾರಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮನೆ ಸಾಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಆಗ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇದ್ದವು, ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ಯಾಶನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಬರ್ತಿವೆ ಎಂದರು. ಆಗ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ಬೇಡ, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ, ನಾನು ಕಟ್ಟಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ಮನೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲಸವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಿವೀಲ್:
ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ತೆರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದೇ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಜಾಹ್ನವಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾಹ್ನವಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಗಂಡ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ತೀರಾ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಹೊಡೆದಿರುವುದೂ ನಿಜ ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.