ಜನರು ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬಾಲಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಲಪಾತವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಜಲಪಾತದ ಬಳಿಯಿರುವ ಬಂಡೆಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹಾವಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಜನರು ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಪಾತವು ಬೆಜಿ ಗ್ರಿಯಾ ಜಲಪಾತ (Beji Griya Waterfall) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಉಬುದ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚೇನು ದೂರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ಜಲಪಾತವು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ನೋಟದಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಾವಿನಂತೆ ಏಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ?
ಈ ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ಕಾಣುವ ಬಂಡೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಚಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದರಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಕಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ ಆಕೃತಿಗಳು ನಿಗೂಢತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಫಾಲ್ಸ್
ಬೆಜಿ ಗ್ರಿಯಾ ಜಲಪಾತವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಮೆಲುಕಾಟ್ನಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಶೇಷ ಸ್ನಾನವು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಜಲಪಾತ ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ?
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ಅನುಭವವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಬಾಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನರು ಈ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಬಾಲಿಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ
ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ತುಂಟರು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಟತನದ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಮಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ತುಂಟ ಬಾಲಕನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಬಾಲಕ ನೀವು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇನೂ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ…
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಮೊದಲು ಕಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕುಳಿತ ನಂತರ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಫ್ಲಶ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹವು ಬಲವಾದ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಇಡೀ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಬಾಲಕ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ.
AI ರಚಿತ ವಿಡಿಯೋವಿದು
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು AI ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಜನರು AI ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ, ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.