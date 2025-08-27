2025ರ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ, ಬಲಿಷ್ಠ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
Top 5 Safest Countries in the World to Live Without Fear in 2025: ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ, ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಈ ಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಶಾಂತಿಯುತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಪರಿಚಿತರೂ ಸಹ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ದೇಶಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಚಿಂತನೆಯು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. 2025ರ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಸೂಚಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
1. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್: ಶಾಂತಿಯ ದ್ವೀಪ
2008ರಿಂದ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತ ದೇಶವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಗಳ ಹೊರಗೆ ಮಲಗಿಸಿ, ಒಳಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮತೋಲನ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನೀತಿಗಳು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
2. ಐರ್ಲೆಂಡ್: ಶಾಂತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿವೆ, ಸೈನ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಜನರು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದು, ಶಾಂತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. NATOನ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲದ ಈ ದೇಶವು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
3. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಶಾಂತಿಯ ಗಾಳಿಬೀಸುವ ದೇಶ
2025ರ ಶಾಂತಿ ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ, ಬಲಿಷ್ಠ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರೂ ಸಹ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ದೇಶವು ತನ್ನ ಜನರ ಸ್ನೇಹಪರತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು, ಜಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
4. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ: ಶಾಂತಿಯ ಗಾಢತೆ
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಮೈತ್ರಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಈ ದೇಶವು ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬೀಗವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಫೆಯ ಹೊರಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರ್ವತಗಳು, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಜನರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.5. ಸಿಂಗಾಪುರ: ಏಷ್ಯಾದ ಶಾಂತಿಯ ರತ್ನ
ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗಾಪುರ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳು ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲದಂತಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಾಡಬಹುದು. ಸಿಂಗಾಪುರದ ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಕಠಿಣವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ನೀತಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರೂ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ದೇಶಗಳು ಶಾಂತಿಯು ಕೇವಲ ಕನಸಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ನೀತಿಗಳು ಈ ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿವೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ಜನರ ಜೀವನವು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: ಶಾಂತಿಯು ಸಾಧ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜೀವಿಸಬಹುದು!