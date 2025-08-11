ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 'ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್' ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹1279 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹4279 ರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಲಭ್ಯ. 50 ಲಕ್ಷ ಸೀಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 'ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸೀಟ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹1279 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹4279 ರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರವರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೀಗಿದೆ
ಭಾರತದ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ, ದೇಶದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ದೇಶೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ₹1279 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ₹4279 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಜಾಲದಾದ್ಯಂತ 50 ಲಕ್ಷ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
2025 ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಿಂದ 2026 ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ
ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು www.airindiaexpress.com ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 2025 ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಿಂದ 2026 ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 2025 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರವರೆಗೆ ಆಫರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಣಂ, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ, ದೀಪಾವಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ಸವಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ದರಗಳನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲೈಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಚಿತ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದರಗಳು ದೇಶೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ₹1379 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ₹4479 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, 58 ಇಂಚಿನವರೆಗೆ ಸೀಟುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರುವ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಿಸ್ ವಿಭಾಗವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾದ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಿಸ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ 25% ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 20% ರಿಯಾಯಿತಿ, ಗೌರ್ಮೆಟ್ ಬಿಸಿ ಊಟ, ಸೀಟ್ ಆಯ್ಕೆ, ಆದ್ಯತೆಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳಂತಹ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
116 ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೈನಂದಿನ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 38 ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು 17 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟುಗಳು, ಬಿಸಿ ಊಟ
'ಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಮಾನದ ಟೇಲ್, ಕಾಂಚೀಪುರಂ, ಬಂಧನಿ, ಅಜ್ರಾಕ್, ಪಟೋಲ, ವಾರ್ಲಿ, ಐಪಾನ್, ಕಲಂಕಾರಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾರತೀಯ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟುಗಳು, ಬಿಸಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳ ಮೂಲಕ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆತಿಥ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.