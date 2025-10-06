ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ತಾಳಗುಪ್ಪ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 18, 24, ಮತ್ತು 25 ರಂದು ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಾಳಗುಪ್ಪದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಯಶವಂತಪುರ – ತಾಳಗುಪ್ಪ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 18, 24 ಮತ್ತು 25 ರಂದು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06587 – ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ತಾಳಗುಪ್ಪಕ್ಕೆ (ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್)
ಸಂಚಾರ ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಮತ್ತು 24
ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭ: ರಾತ್ರಿ 10.30 – ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ
ತಲುಪುವ ಸಮಯ: ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.15 – ತಾಳಗುಪ್ಪ ನಿಲ್ದಾಣ
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06588 – ತಾಳಗುಪ್ಪದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ (ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್)
ಸಂಚಾರ ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಮತ್ತು 25
ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.00 – ತಾಳಗುಪ್ಪ ನಿಲ್ದಾಣ
ತಲುಪುವ ಸಮಯ: ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 5.15 – ಯಶವಂತಪುರ ನಿಲ್ದಾಣ
ನಿಲುಗಡೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ:
- ತುಮಕೂರು
- ತಿಪಟೂರು
- ಅರಸೀಕೆರೆ
- ಬೀರೂರು
- ತರೀಕೆರೆ
- ಭದ್ರಾವತಿ
- ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್
- ಆನಂದಪುರಂ
- ಸಾಗರ ಜಂಬಗಾರು
ಬೋಗಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಬೋಗಿಗಳು ಇರಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗಿದೆ:
- 1 ಎಸಿ ಟೂ-ಟಯರ್ ಬೋಗಿ
- 2 ಎಸಿ ತ್ರೀ-ಟಯರ್ ಬೋಗಿಗಳು
- 10 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಗಿಗಳು
- 5 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಬೋಗಿಗಳು
- 2 ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳು
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಸೇವೆ
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುಭವ ಸುಗಮಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.