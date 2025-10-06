ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಸ್ವದೇಶಿ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೂರತ್ನ ಯುವಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನವು, ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ 25 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನವೀಕರಣದತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಈಗ ಸ್ವದೇಶಿ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಉಧ್ನಾ–ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು.
ಇದು ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಎನ್ನಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈವರೆಗೂ ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಶ್ರಮಾಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಡ್ರೋನ್ ವಿಧಾನವು ಸಮಯ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಮೂರೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 25 ಬೋಗಿಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಉಧ್ನಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 25 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2.5 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕೈತೊಳೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಬೋಗಿಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ನೀರಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಧಾನವು ವೇಗದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಾಯಕತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಬೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ
ಈ ಕಸ್ಟಮ್-ಮೇಡ್ ಡ್ರೋನ್ ಕೇವಲ ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲದೆ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೂಫಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಗಳು, ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೂ ಬಳಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ
ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೂರತ್ನ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೇನಂದರೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ ₹3–4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆತ್ತಿ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಪ್ರಯಾಣದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದವು.
“ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ? ಮೊದಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಲಿ. ನಿನ್ನೆ 2 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ರೈಲು ತಪ್ಪಿಹೋಯಿತು.”
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು: “ರೈಲುಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡುವವರೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.”
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು: “ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ.”
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರಯೋಗವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ, ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೋಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಲ್ದಾಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ರೈಲ್ವೆಯ ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈಗ ಕಣ್ಣುಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿವೆ.