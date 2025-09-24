SL Bhyrappa on Aavarana Controversy It's a Search for Truth ಸ್ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ 'ಆವರಣ' ಕಾದಂಬರಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಎಡಪಂಥೀಯ ಲೇಖಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.24): ಎಸ್ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಆವರಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಿಯರು ಎಸ್ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಆದರೆ, ಎಡಪಂಥೀಯ ಲೇಖಕರು, ನಾಯಕರು ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಆವರಣ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಲೇಖಕ ಯುಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಎಸ್ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಚರ್ಚಾಪಟುವೇ ಹೊರತು, ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಆವರಣ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದ ಎಸ್ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಆವರಣ ಎಂದಿದ್ದರು. ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಡಾ. ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿ 'ಆವರಣ'ದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆವರಣದ ಅವಲೋಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಬೈರಪ್ಪ
"ನಾನು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ನೂರಾರು ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು," ಎಂದು ವಿವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸುಂದರ ಪ್ರಕಾಶನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಆವರಣದ ಕುರಿತ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ' 'ಆವರಣದ ಅವಲೋಕನ' ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಡಾ. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡ ಚಿಂತನಾ ಪಂಥದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಅಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾ. ಸೈಯದ್ ಎಜಾಜುದ್ದೀನ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. "ನೀವು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸಂತರು ಮತ್ತು ಸೂಫಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಆಡಳಿತಗಾರರಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 'ಆವರಣ'ವನ್ನು 'ಚಡ್ಡಿ' (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು) ಕಾದಂಬರಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಈ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಸಭಿಕರ ಒಂದು ಭಾಗದ ಗದ್ದಲವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಅವರು, "ಇದು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.