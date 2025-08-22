ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತೆರವಾದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಾರಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, “ಅಂಗಡಿಯ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕರ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್, ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪಿಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂಗಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ NA (ನಾನ್-ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್) ಅನುಮತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ತಪ್ಪು. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕು” ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಬೆಲ್ಲದ್ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಂದಾಯ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಾರಾಯಿ ಹಣವೇ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗಬಾರದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರದೇಶ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕರ ಮನೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಸಾರಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಇರಬಾರದು” ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ, “ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆ. ನಾವು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ ಆದೇಶ (Stay Order) ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇ ತೆರವಾದ ಕೂಡಲೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರಾಯಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗತ್ಯ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ, ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯ
ಬೆಲ್ಲದ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, “ಆ ಅಂಗಡಿ ಶಾಲೆಯ 100 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೇ ಇದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು” ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಸಾರಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತಡೆ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೂ, ಸ್ಟೇ ತೆರವಾದ ಕೂಡಲೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು.