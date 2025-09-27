ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು (KSTDC) ಈ ವರ್ಷದ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ, ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಹಳೇಬೀಡಿನಂತಹ ತಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.27): ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KSTDC) ವತಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಾಸನದ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಮಾತ್ರ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ (KSTDC) ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 'ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ 22 ರ ವರೆಗೆ' ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿವರಗಳು:
ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
1. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್:
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 'ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ' ಮತ್ತು 'ನಾಗರ ನವಿಲೇ ನಾಗೇಶ್ವರ' ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶುಲ್ಕ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 2,016 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖಾಂಶ: ಈ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾಸನಾಂಬೆ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ ಪಾಸ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೇಗನೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
2. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್:
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು: ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು, ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತಾಣಗಳಾದ ಬೇಲೂರು ಹಾಗೂ ಹಳೇಬೀಡು ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸ ಇದಾಗಿದೆ.
ಶುಲ್ಕ: ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 1,250 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಸಾರಿಗೆ, ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಡೆ ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು.
ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನದ ಸಂದೇಶ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟ್ವೀಟ್
ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳ 'ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವೂ' ಹೌದು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವೂ ಹೌದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ತೀರ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು, ರಮಣೀಯ ಜಲಪಾತಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಕುಲಗಳು ಹಾಗೂ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಅರಮನೆಗಳು, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿಶ್ವಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳು ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳ ಅನಂತ ಸಾಗರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ (KSTDC)ಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂದೇಶವು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ.