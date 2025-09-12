ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ರಾಯಚೂರಿನ ಅಮರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗದಗದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಠೋಡ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರವಾಡ (ಸೆ.12): ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಂದ ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಠೋಡ್ ಪರಸ್ಪರ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ:
ರಾಯಚೂರಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರಾಗಿರುವ ಅಮರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಡ್ನಾನಾಳ ತಾಂಡಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಠೋಡ್ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯುವತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು.
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ:
ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿವಾಹವಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ, ಧಾರವಾಡದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ನವ ದಂಪತಿಯ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾರೈಕೆ:
ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಯುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಒಂದಾಗಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಅಮರೇಶ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೂತನ ದಂಪತಿಗೆ ಹಲವು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.