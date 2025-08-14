ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 15 ದಿನಗಳ ತಲೆಬುರುಡೆ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 28 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆಬುರುಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮೂಳೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ಮಂಗಳೂರು (ಆ.14): ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಲೆಬುರುಡೆ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಜುಲೈ 28ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರ ವರೆಗೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ 15 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿಗೂ (₹50 ಲಕ್ಷ) ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್ಐಟಿ) ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಂಡೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಜೆಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ದಿನದ ವೆಚ್ಚವೇ ಸುಮಾರು ₹1.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೇಳಿತ್ತು.

ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹1.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ₹30 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಎರಡು ದಿನ ರಾಡಾರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹18 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಇಡೀ 15 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 48 ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರು. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಟೈಮ್ ಲೈನ್: ಜುಲೈ 28, 2025

• ​ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ಆರಂಭ: ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುದಾರನಾದ ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದ ಸಮೀಪ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

• ​13 ಸ್ಥಳಗಳ ಗುರುತು: ದೂರುದಾರನು ಒಟ್ಟು 13 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೂತಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ.

• ​ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ., ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಜುಲೈ 29ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಆರಂಭದವರೆಗೆ

• ​ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಮೃತದೇಹದ ಕುರುಹು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

• ​ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಜುಲೈ 31ರಂದು 6ನೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಮಾನವ ತಲೆಬುರುಡೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮೂಳೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದವು. ಇದು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.

• ​ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆ: ಪತ್ತೆಯಾದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಆಗಸ್ಟ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರವರೆಗೆ:

• ​13 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಪೂರ್ಣ: ದೂರುದಾರ ಗುರುತಿಸಿದ್ದ 13 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

• ​13ನೇ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ: ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶವಗಳನ್ನು ಹೂತಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ, ಇದು ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿತ್ತು.

• ​ಜಿಪಿಆರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ: 13ನೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್‌ ಮೌಂಟೆಡ್‌ ಜಿಪಿಆರ್ (ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್‌ ರಾಡಾರ್‌) ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

• ​ಶೋಧ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು: ತೀವ್ರ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಯಿತು. ಹಿಟಾಚಿ ಬಳಸಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆದರೂ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

• ​ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ದೊರಕಿತ್ತು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜುಲೈ 28ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು 13 ಸ್ಥಳಗಳ ಶೋಧದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಲೆಬುರುಡೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.