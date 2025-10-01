ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಬಾರಿ ಸರಳವಾಗಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಹಳೆಯ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್​. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್​ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಬಿಯ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಫೋಟೋ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (Vijayalakshmi) ಅವರು ಪತಿ ದರ್ಶನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿಯೇ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ವಿನೀಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಇವು ಆಗಿವೆ. Thailand through my lens ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ನೀಡಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರುಗಳ ಕಾರುಬಾರು

ಅಂದಹಾಗೆ ದರ್ಶನ್​ ಅವರು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್`ವುಡ್`ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿರೋ ನಟ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್​. ದರ್ಶನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಇವೆ. ಕಾಂಟೆಸಾ, ಜಾಗ್ವರ್, ಆಡಿ ಕ್ಯೂ 7, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್. ಬೆನ್ಜ್, ಫಾರ್ಚೂನರ್‌.ಮಿನಿ ಕೂಪರ್, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ,ಹಮ್ಮರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾಡೆಲ್​ಗಳ ಕಾರುಗಳ ಇವರ ಬಳಿ ಇವೆ. ದರ್ಶನ್ ಬಳಿ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಕಾರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 2.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಾಸನ ಬಳಿ ದುಬಾರಿ ಮಿನಿ ಕಾರಾದ 'ಮಿನಿಕೂಪರ್' ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಮಿನಿಕೂಪರ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 38 ಲಕ್ಷ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಆಗಾಗ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾದಂದು ಯಜಮಾನನಿಲ್ಲದೇ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ವಿನುಷ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಕ್​ ಕ್ರೇಜ್​

ಇನ್ನು ದರ್ಶನ್​ ಅವರ ಬೈಕ್​ ಕ್ರೇಜ್​ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಾರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಬಳಿ ತಾವು ಮೊದಲು ಬಳಸಿದ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೈಕ್‌ಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 16 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸುಜುಕಿ ಹಯಾಭುಜ, 19 ಲಕ್ಷದ ಸುಜುಕಿ Intruder ಎಂ 1800 ಆರ್, 20 ಲಕ್ಷದ ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸಾಫ್ಟೇಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬೈಕ್ ಜೊತೆಗೆ 18 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಡುಕಾಟಿ ಮಲ್ಟಿ ಎಸ್‌ಡಿಆರ್ 18ಎ 19ಎಸ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಇವೆ.

 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Sudeep​ ಸರ್​ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್​ ಆಯ್ತು: ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೀಲ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾಕೆ ಈ ಯುವತಿಯರು ಕೇಳಿ!