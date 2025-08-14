Wedding Trend : ಆಹ್ವಾನ ಬರದ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊರಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮದುವೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮದುವೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ .
ಅಪರಿಚಿತರ ಮದುವೆ (Marriage)ಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಯವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬು. ಛತ್ರದ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮದುವೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಚಪಲವಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಪರಿಚಿತರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಅದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು. ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಅಪರಿಚಿತರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ತಿಂದು ಬರ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರು, ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಮದುವೆ (ticket wedding) ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ! : ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಲೆ, ಮಂಗಳಪತ್ರ ನೀಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮದುವೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ಮದುವೆಗೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮದುವೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಪರಿಚಿತರು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ಕುಣಿತಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಮದುವೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? : ಕಟಿಯಾ ಲೆಕಾರ್ಸ್ಕಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಟಿಯಾ ಮಗಳು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ದೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಇದ್ರಿಂದ ಕಟಿಯಾಗೆ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಮದುವೆಗೆ ಏಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಾರದು ಅಂತ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮದುವೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಂಪತಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತರು, ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲದವರು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕಟಿಯಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವರು ಇನ್ವಿಟಿನ್ ಎಂಬ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ : ಕಟಿಯಾ ಲೆಕಾರ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಇನ್ವಿಟಿನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮೋಜು – ಮಸ್ತಿಗಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಜನರು, ನೂರಾರು ಯೂರೋಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರಿಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ : ಅನೇಕರ ಕುಟುಂಬ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದ್ದು. ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು ಅನುಮಾನ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮದುವೆ ನೋಡಿ ಬೋರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ – ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.