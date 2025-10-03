ಭಾರತೀಯ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ನಟಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರಿಂದ ಶೋಯೆಬ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ .
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.3): ಭಾರತೀಯ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ದಂಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದರು. ಶೋಯೆಬ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ, ಶೋಯೆಬ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ವಿವಾಹದ ಘೋಷಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಯಿತು.
ಶೋಯೆಬ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ದಂಪತಿಗೆ ಇಜ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದು, ಅವನು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲೀಕ್ ಹಾಗೂ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚ್ಛೇದನತ್ತ ಮಲೀಕ್ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿಲ್ಲ.
2024 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಶೋಯೆಬ್ ಮತ್ತು ಸನಾ ಇಬ್ಬರೂ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಸನಾ ಮತ್ತು ಶೋಯೆಬ್ ಪರಸ್ಪರ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೊ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಶೋಯೆಬ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸನಾ ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಳು ಶೋಯೆಬ್ ಮಲೀಕ್ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಗುಮಾನಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇದು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಗಳ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದಿನ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಜೊತೆ ವಿಚ್ಛೇದನ
ಶೋಯೆಬ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ನಡುವಿನ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು 'ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ' ದಂಪತಿಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ 2024 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೂ, ಶೋಯೆಬ್ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ನಂತರ ಹಠಾತ್ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯ ದೃಢೀಕರಣವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತ್ತು.
ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಇದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಾನಿಯಾ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ವಿವಾಹದ ಸಮಯ, ಸನಾ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಬಹಳ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೋಯೆಬ್ ಮತ್ತು ಸನಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವು ಶೋಯೆಬ್ ಸಾನಿಯಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ದಂಪತಿಗಳು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.