Relationship Advice: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಲೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗಂಡನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
'ಮದುವೆ' ಎಂಬುದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಂಧ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮದುವೆ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗಂಡನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸದ ಬಲೆಗಳು ಎಂದು ಸಂಬಂಧ ತರಬೇತುದಾರ ಪದ್ಮಾ ಪಾವಾನಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
'ಸ್ವಾರ್ಥಿ' ಎಂಬಂತೆ ಚಿತ್ರಣ
ಗಂಡನಾದವನು ತನಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು'ಸ್ವಾರ್ಥಿ' ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾಳೆ. "ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ"?. ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. "ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬೇಡ" ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬಂತಹ ಪದಗಳಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ಡ್ರಾಮಾ
ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಗಂಡನನ್ನು ನನ್ನ ಚಿನ್ನ ರನ್ನ ಎನ್ನುವುದು. "ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ಅವನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಅವನು ಏನನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ? ಎಂದು ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅನುಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಿಸುವುದು
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳು ತನ್ನಿಂದಾದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವವರು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಪತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ
ಅವಳು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಪತಿ ತನ್ನನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಿ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅವಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಪತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವಳು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದ ದ್ರೋಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನೀವು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಾಟಕದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳ ಪತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೆದರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀನು ನನಗೆ ಋಣಿ ಎಂಬ ಪದ
ಸಮಯ ಬಂದಾಗ "ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಮನೆಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?" ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ, ಅವನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಲೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗಂಡನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರಂತರ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ನೆರಳಾಗುತ್ತಾನೆ.